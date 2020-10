ชุมนุม 18 ตุลา : ปรากฏการณ์ใหม่ในแฟลชม็อบ “ดาวกระจาย” และ “ไร้แกนนำ” เมื่อ “ราษฎร” ไทยลุกฮือ

"มีผู้สื่อข่าวต่างชาติฟังเราอยู่ อาจจะไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไร ขออนุญาตปราศรัยเป็นภาษาอังกฤษ I don't like Prayuth Chan-o-cha because I don't like - you know, OK, yes I know." หญิงนิรนามรายหนึ่งกล่าวระหว่างเปิดปราศรัยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ช่วงหัวค่ำวันนี้ (18 ต.ค.) เรียกเสียงโห่ฮาอย่างชอบใจจากบรรดาผู้ชุมนุม