ประชุมรัฐสภา: พปชร. เชื่อคนรุ่นใหม่ถูกนักการเมือง "ฝังชิป" ส่วน ส.ว. หวั่น "ชักศึกเข้าบ้าน" หลังกลุ่ม "ราษฎร" เคลื่อนไหวหน้าสถานทูตเยอรมนี

กต. แจงกลางสภา OHCHR เข้าใจสถานการณ์ในไทย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ลุกขึ้นชี้แจงครั้งหนึ่ง แต่เป็นการกล่าวถึงการชุมนุมทั่ว ๆ ไปว่านานาประเทศจับตามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค., วันที่ 19-20 ก.ย. และวันที่ 13, 14, 16 ต.ค. และมีเสียงสะท้อนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR) ออกมา แต่นั่นเป็นความเห็นของ "ผู้เชี่ยวชาญอิสระ" ที่จ้างมาทำงานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ แต่เมื่อทูตไทยประจำกรุงเจนีวา ได้พูดคุยกับ ผอ.สำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ก็เข้าใจในความสมดุล และรับทราบว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาครบถ้วน