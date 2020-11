6 ตุลา : “ทะลุเพดานของความเงียบ” บทใหม่นอกหนังสือ “จำไม่ได้ ลืมไม่ลง” ของ ธงชัย วินิจจะกูล

ศ.ดร. ธงชัยปรากฏตัวผ่านระบบสนทนาออนไลน์ของแอปพลิเคชันซูม เพื่อร่วมงานเสวนา "จาก 6 ตุลา 19 ถึง 6 ตุลา 63 ความเงียบ ความทรงจำ ความจริง" จัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) อันเป็นงานเปิดตัวหนังสือ "Moments of Silence : The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok" ของเขา ซึ่งเจ้าตัวให้ชื่อภาษาไทยว่า "ลืมไม่ได้ จำไม่ลง"