สถาบันกษัตริย์ : สื่อในสหราชอาณาจักรต่างสนใจประเด็นปฏิรูปสถาบันสูงสุดในราชอาณาจักรไทย

ที่มาของภาพ, The Financial Timess

ที่มาของภาพ, The Times/Reuters

เดอะ ไทมส์ (The Times) เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ที่มีอายุ 235 ปี ยังได้รับความเชื่อถือในหมู่ชนชั้นนำในปัจจุบัน ได้พีพิมพ์บทบรรณาธิการเมื่อ 19 ต.ค. เสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า ข้อเท็จจริงที่มีการรายงานในสื่อเยอรมนีเป็นระยะ สืบเนื่องจากเรื่องเล่าขานของชุมชนในบาวาเรียตลอด 10 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งภาพข่าวจากประเทศไทยที่มีธรรมเนียมให้ข้าราชการและข้าราชบริพารต้องหมอบคลานเข้าเฝ้า ตลอดจนการประกาศแต่งตั้งหรือปลดบุคคลสำคัญโดยอ้างอิงประเพณีโบราณที่กลายเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วโลก ทำให้กองบรรณาธิการมีความเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยถึงเวลาต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน ด้วยการจำกัดขอบเขตพระราชอำนาจ (Less Majesty) และลดทอนขนบที่ล้าหลังให้เป็นสากลทันโลกมากขึ้น ถ้าหากประเทศไทยต้องการรักษาความมั่นคงของสถาบันให้เป็นที่เคารพและอยู่รอดในระยะยาว

ที่มาของภาพ, The Economist

ดิ อีโคโนมิสต์ (The Economist) ซึ่งเป็นนิตยสารรายสัปดาห์อายุ 177 ปี มีบทวิจารณ์และบทรายงานขนาดยาวติดต่อกันสองครั้งในรอบเดือนตุลาคม รายงานชิ้นหนึ่งพาดหัวว่า "พระมหากษัตริย์ไทยพยายามพาประเทศกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ - ทำให้เกิดสิ่งใหม่ในสังคมไทยคือเกิดการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผย"

ส่วนรายงานข่าวของ แชนนัลโฟร์/ซีเอ็นเอ็น เมื่อ 31 ตุลาคม จากกระแสพระราชดำรัสว่า "Thailand is the land of compromise" ก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางให้สหราชอาณาจักร สื่อใหญ่น้อยต่างนำไปอ้างอิงเผยแพร่ต่อในแพลตฟอร์มดิจิทัลของตัวเอง ให้ความสนใจเรื่องการหาทางออกจากภาวะวิกฤติในปัจจุบันของไทย