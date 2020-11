สถาบันกษัตริย์ : บรรยง พงษ์พานิช กับเบื้องหลังแนวคิด “ปฏิรูปโดยสันติ” ด้วยการถอยกลับไป “จุดก่อนการขึ้นครองราชย์ของ ร. 10”

ส่วนการจัดระเบียบอำนาจใหม่ จะริ่เริ่มโดยใครและอย่างไรนั้น บรรยงแนะให้ยึดหลักการของไทยและสากลที่ว่า The King can do no wrong. (กษัตริย์ไม่ทรงต้องรับผิด) เพราะ The King can do nothing. (กษัตริย์ทรงไม่สามารถทำอะไรได้เลย) เพราะทุกอย่างต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการและต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นพระมหากษัตริย์จะมีบทบาทในฐานะที่เป็นประมุข เป็นสัญลักษณ์ และมีพระราชอำนาจในการทักท้วงการออกกฎหมายตามแต่รัฐธรรมนูญจะให้ไว้ ซึ่งถ้าย้อนดูรัฐธรรมนูญไทยทั้ง 20 ฉบับจะพบหลักการแบบเดียวกัน