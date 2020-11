100 Women: รุ้ง ปนัสยา-กชกร-ซินดี้ ขึ้นแท่น 100 ผู้หญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจและทรงอิทธิของบีบีซีประจำปี 2020

นักศึกษาผู้ต้องการเห็นทุกคนในสังคมมีศักดิ์ศรีและสิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

ภูมิสถาปนิกผู้เยียวยาชุมชนในเมือง

กชกรเป็นภูมิสถาปนิกชาวไทยซึ่งนิตยสาร TIME จัดอันดับอยู่ใน 15 Women Leading the Fight Against Climate Change, TIME 100 Next, และ Bloomberg Green 30 for 2020 และยังคว้ารางวัลการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเมืองระดับนานาชาติอีกหลายรางวัลรวมทั้งรางวัลล่าสุดจากองค์กรสหประชาชาติ 2020 Global Climate Action Awards