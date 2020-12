Soul of a Nation สารคดีในหลวงร.9 อันทรงคุณค่าโดยบีบีซี

ในหลวง ร.9 : Soul of a Nation สารคดีอันทรงคุณค่าโดยบีบีซีเมื่อ 40 ปีก่อน

เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2523 บีบีซีได้ออกอากาศสารคดีที่มีความสำคัญยิ่งยวดต่อความเข้าใจในประวัติศาสตร์และสถาบันกษัตริย์ไทย "Soul of a Nation - The Royal Family of Thailand" (ศูนย์รวมใจของชาติ - พระราชวงศ์ไทย) เป็นครั้งแรก