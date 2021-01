โควิด-19: ลูกครึ่งหญิงไทย-อิสราเอล เล่าชีวิตนักกำหนดอาหารช่วยผู้ป่วยและเปิดเพจช่วยแรงงานไทย

"เพื่อนร่วมงานของอาดีร์ทุกคนมีลูก มีสามี มีครอบครัวกันหมด อีกคนหนึ่งก็เพิ่งจะแต่งงาน เพิ่งจะตั้งท้อง อาดีร์ก็เลยอาสาเพราะว่าเป็นคนเดียวที่อยู่บ้านคนเดียว" อาดีร์ เล่าถึงที่มาของการได้เข้าไปทำงานดูแลผู้ป่วยโควิดที่ศูนย์การแพทย์โดโรตเพื่อการฟื้นฟูและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Dorot - Medical Center for Rehabilitation and Geriatrics) ในเมืองนาตาเนีย (Netanya)

กลัวแต่จำเป็น

"โควิดเป็นโรคทางโภชนาการ"

อาดีร์ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมโภชนาการคลินิกและกระบวนการเผาผลาญแห่งยุโรป (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism -- ESPEN) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมได้แบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับโรคโควิด_19 เธอเล่าว่า ทุกคนต่างมีข้อมูลตรงกันว่า ผู้ป่วย "น้ำหนักลดเร็วมาก มีโอกาสขาดสารอาหารเยอะมาก" และสรุปว่า "โควิดเป็นโรคทางโภชนาการ" ร่วมด้วย