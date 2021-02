30 ปี รัฐประหาร รสช. การแย่งอำนาจที่นำไปสู่การนองเลือด "พฤษภาทมิฬ"

หลังพฤษภาทมิฬ มีอีกภาพหนึ่งที่ผู้เขียนจำได้ติดตา เป็นภาพถ่ายด้านหลังของทหารกลุ่มหนึ่งถือปืนเดินเรียงแถวมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่ามกลางกลุ่มควันขมุกขมัว มีการนำภาพนี้ไปพิมพ์เป็นโปสเตอร์ และเสื้อยืด พร้อมข้อความว่า "No More Dictatorship in Thailand"