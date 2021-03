รัฐประหารเมียนมา: สตม. ระบุไม่มีนโยบายเพิกถอนวีซ่าชาวต่างชาติหากพบว่าร่วมประท้วงทางการเมืองในไทย

ข้อความในอีเมลดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่โดยโดยนายริชาร์ด แบร์โรว์ บล็อกเกอร์ด้านท่องเที่ยวชาวอังกฤษผ่านทวิตเตอร์เมื่อวานนี้ (9 มี.ค.) ซึ่งมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า "Immigration Office will immediately revoke (cancel) without consideration the visa ("ED", "O", and "F") for people who are involved in any protest in Thailand. The person will also be blacklisted by Thai immigration. This covers in Bangkok, United Nations, Embassies, for any purpose. This message is effective immediately."