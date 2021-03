ผู้ว่าฯ สมุทรสาครออกจาก รพ. ศิริราชแล้ว หลังรักษาโรคโควิด-19 นานเกือบ 3 เดือน

ผู้รอดชีวิตจากโควิด-19

"วันหนึ่งนะ...มันต้องถึงวันแห่งการประกาศชัยชนะว่าเราต่อสู้กับโควิดได้"

เปิดประวัติ "ผู้ว่าฯ ปู"

นายวีระศักดิ์ได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติประวัติอยู่หลายครั้ง ได้แก่ พัฒนากรดีเด่น ระดับจังหวัด ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี รวมถึงรางวัลผู้ว่า "สำเภาทอง" ที่ได้รับรางวัลถึง 2 ปีติดต่อกัน คือ ประจำปี 2561 และ 2562 และในปีพ.ศ. 2563 ก็ได้รับ รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด To Be Number One ดีเด่นอีกด้วย