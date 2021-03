ทัศนัย เศรษฐเสรี : อาจารย์ศิลปะ มช. ผู้ร่วมขอประกัน เพนกวิน-อานนท์-สมยศ-หมอลำแบงค์

นักศึกษา แจ้งความเอาผิด ผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์

สภานักศึกษา ถามอธิการบดี

"พบวัสดุบางรายการที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย"

อาจารย์ ทัศนัย เศรษฐเสรี คือใคร

นอกจากบทบาทของความเป็นครู ในบทบาทของศิลปิน เขาก็ได้รับความสนใจจากเทคนิคการใช้สี โดยมีการแสดงผลงานออกมาหลายครั้ง เช่น ปี 2561 ได้แสดงนิทรรศการเดี่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ ในผลงานชุด "Some Deaths Can't Be Buried" สะท้อนความคิดเรื่องการเมืองไทย รวมถึงผลงาน "What You Don't See Will Hurt You" ที่แสดงในไทย ถ่ายทอดประวัติศาสตร์การเมืองและการสร้างสังคมไทย