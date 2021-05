เดวิด สเตร็คฟัสส์ นักวิชาการอเมริกันผู้ตกเป็นเป้าของ "ความพยายามทำให้หายไปจากสายตา"

เมื่อ 59 นาทีที่ผ่านมา

เดวิดหรือที่มิตรสหายในแวดวงวิชาการ ชาวบ้านและเอ็นจีโอเรียกอย่างสนิทสนมว่า "เดฟ" เคยเป็นลูกศิษย์ของ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาเรื่อง "The Poetics of Sub-version: Civil Liberty and Lese-Majeste in the Modern Thai State" ที่ได้พัฒนาต่อยอดเป็นหนังสือชื่อ Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason, and Lèse-majesté (ดร.ธงชัยเคยแปลชื่อหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า "เมื่อความจริงหรือสัจจะโดนดำเนินคดี")