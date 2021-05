กลุ่มโยกย้ายมาส่ายสะโพกโยกย้ายถูกรายงานละเมิดกฎจนถูกปิด 3 ชั่วโมง ตั้งเพจใหม่และเปิดช่องยูทิวบ์

เมื่อ 27 นาทีที่ผ่านมา

เปิดเพจใหม่

ผู้ดูแลเพจ หรือ "แอดมิน" อีกคนหนึ่งแจ้งกับบีบีซีไทยว่า "โดนลบไปเนื่องจากมีการรีพอร์ตซึ่งมีแจ้งเตือนว่า against community standards" หรือ ละเมิดกฎการใช้งานร่วมกัน ทางผู้ดูแลเพจจึงได้ส่งคำโต้แย้งให้เฟซบุ๊กช่วยตรวจสอบรายงานดังกล่าว หลังจากนั้น 3 ชั่วโมง ทางกลุ่มหลักจึงกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

หนึ่งในแอดมินกลุ่มโยกย้ายฯ เปิดเผยว่า หลังจากกลุ่มหลักถูกปิด ได้มีการตั้งเพจเฟซบุ๊กชื่อคล้ายกันขึ้นมา "ย้ายประเทศกันเถอะ-โยกย้ายมาส่ายสะโพกโยกย้าย" เพื่อเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ส่วนก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดช่องยูทิวบ์ชื่อว่า "To The New Land" ซึ่งปัจจุบันมีผู้กดติดตามมากกว่า 1.14 แสนคน