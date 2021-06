เกษียร เตชะพีระ มอง 15 ปีการเมืองไทยไร้เสถียรภาพ สร้าง “สาธารณรัฐจำแลง-เสมือนสัมบูรณาญาสิทธิ์”

เมื่อ 5 นาทีที่ผ่านมา

"หน้าใหม่นั้นคือเราได้เปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญไปเสียแล้ว โดยไม่ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่ต้องผ่านประชามติ และโดยไม่มีการยึดอำนาจด้วยกำลังของฝ่ายใดเลย..." ศ.ดร. นิธิ กล่าวเมื่อ 29 ก.ย. 2562 และยังขยายความด้วยว่าระบอบนี้ นายกฯ มาจากการเลือกของสภา (ส.ส. เลือกตั้ง และ ส.ว. แต่งตั้ง) แต่ฝ่ายบริหารต้องได้รับพระบรมราชานุญาตและความไว้วางใจจากพระมหากษัตริย์ เหตุดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรงกับการบริหารของนายกฯ เพราะไม่ได้ทรงแต่งตั้งนายกฯ หลักการ The King can do no wrong ก็ยังอยู่ จึงไม่ใช่ระบอบราชาธิปไตย