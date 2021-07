ก้อง ฤทธิ์ดี เขียนถึง "Memoria" และอภิชาติพงศ์ ก่อนวันประกาศผลปาล์มทองคำ

เมื่อ 58 นาทีที่ผ่านมา

ค่ำวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.) เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์จะประกาศผลรางวัลปาล์มทองคำ หนึ่งในรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดของโลกภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่อภิชาติพงศ์เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนทำหนังไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รางวัลนี้มาแล้วเมื่อปี 2553 จากภาพยนตร์เรื่อง "ลุงบุญมีระลึกชาติ" (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) ภาพยนตร์อันลุ่มลึกและชวนฉงน ที่อ้างอิงคติการกลับชาติและโยงใยกับความทรงจำของผู้คนในภาคอีสานของไทยในช่วงสงครามเย็น