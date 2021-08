ภาคประชาชน-สื่อ 12 องค์กร ยื่นฟ้องศาลกรณี ประยุทธ ออกข้อกำหนดคุมสื่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย-ขัดรัฐธรรมนูญ

เมื่อ 22 นาทีที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นำโดยตัวแทนสื่อและประชาชน 12 องค์กร ประกอบด้วย The Reporters, Voice TV, The Standard, The Momentum, THE MATTER, ประชาไท, Dem All, The People, way magazine, echo, PLUS SEVEN และกลุ่มประชาชนเบียร์