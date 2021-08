สารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้กว้างขวางแห่งธุรกิจพลังงาน และมหาเศรษฐีอันดับ 5 ของไทย

เมื่อ 43 นาทีที่ผ่านมา

ล่าสุดในการจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทยของนิตยสารฟอร์บส เอเชียฉบับเดือน ก.ค. ชื่อของสารัชถ์ มหาเศรษฐีด้านพลังงาน อยู่ที่อันดับ 5 ของทำเนียบ ด้วยทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 3 เป็น 8.9 พันล้านเหรียญ หรือ 2.79 แสนล้านบาท และ ถือเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ 264 ของโลก (Forbes Billionaires 2021: The Richest People in the World)