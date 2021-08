ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์: ผลกระทบหลังเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวสาวชาวสวิสผู้ “มีน้ำใจ-รักประเทศไทย”

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

พยาน หลักฐาน และข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของ ตร.

ข้อมูลบางส่วนของผู้เคราะห์ร้าย

ความเสียใจจากรัฐบาลไทย

ท่าทีของสวิส

ผลกระทบต่อภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

"พวกเรากำลังสังเกตการณ์เหตุการณ์กันอยู่ ตอนนี้ในต่างประเทศก็เพิ่งเป็นเวลาเช้า เราต้องดูสถานการณ์อีกนิดว่าจะกระทบหรือไม่ ยังเร็วเกินไปที่จะตอบ ผมจะยังไม่บอกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวยังปกติอยู่หรือไม่ปกติ เราต้องขอเวลาดูอีกวันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรึเปล่า ตอนนี้มัน too soon to say (เร็วไปที่จะพูด)" นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตกล่าว