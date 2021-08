ฟ้าทะลายโจร: สธ. ไม่เปลี่ยนแนวทางการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 แม้พบข้อผิดพลาดในงานวิจัย

งานวิจัยศึกษาผลการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร รักษาโควิดในผู้ป่วย 57 คน

จากข้อมูลงานวิจัยที่ระบุบนเว็บไซต์ดังกล่าว บีบีซีไทยพบว่าว่างานวิจัยชิ้นนี้ชื่อว่า "Efficacy and safety of Andrographis paniculata extract in patients with mild COVID-19: A randomized controlled trial" มีผู้แต่ง 7 คน เป็นผู้วิจัยจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 5 คน โรงพยาบาลสมุทรปราการ 1 คน และจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอีก 1 คน