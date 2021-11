ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้รายงานพิเศษเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสันติของยูเอ็น

เมื่อ 26 นาทีที่ผ่านมา

ผู้รายงานพิเศษยูเอ็นคืออะไร

นายวูเล เป็นชาวโตโก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้รายงานพิเศษเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสันติ" (Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association) มาตั้งแต่ปี 2018