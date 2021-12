Workation ทำงานด้วยเที่ยวด้วย ตลาดใหม่ในภูเก็ตที่ค่อย ๆ โต

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

เมื่อปลายเดือน ส.ค. ปีนี้ เว็บไซต์ค้นหาที่พักตากอากาศราคาถูก Holidu ประกาศรายชื่อ 147 อันดับ เมืองที่เหมาะกับการทำงานด้วยเที่ยวด้วย (Best Cities In The World For A Workation) ยกให้ กทม. เป็นเมืองอันดับ 1 ส่วนภูเก็ตและเชียงใหม่ติดอันดับ 10 ร่วมกัน โดยมีหลักเกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ ความเร็วของไวไฟ, จำนวนพื้นที่ของที่ทำงานสาธารณะร่วมกัน, ค่ากาแฟ 1 ถ้วย, ค่ารถแท็กซี่ต่อกิโลเมตร, ราคาเบียร์ 2 ดื่มในบาร์, ค่าเช่าอะพาร์ตเมนต์ 1 เดือน, ราคาอาหารต่อมื้อในร้านอาหารระดับกลาง, จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ระบุไว้ในทริปแอดไวเซอร์ และจำนวนรูปที่มีแฮชแท็กทางอินสตาแกรม