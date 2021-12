สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ : จาก “พี่เอ้” อธิการบดี สจล. ผู้ “ไม่กลัวทัวร์” ก่อนเปิดตัวลงผู้ว่าฯ กทม.

"พี่เอ้"

ลูกหม้อ สจล.

จากเด็กนักเรียนชั้น ม. 6 ซึ่งสอบได้ที่ 1 ของ จ.ระยอง จึงได้ "ตั๋วช้างเผือก" เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาก่อสร้าง) สจล. ในปี 2533 โดยไม่ต้องสอบเอนทรานซ์ เขาคว้าเกียรตินิยมในวันสำเร็จการศึกษา พ่วงตำแหน่งประธานวิศวะรุ่น 29 ที่ติดตัวมาถึงปัจจุบัน ก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐฯ จนจบดอกเตอร์ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก อย่างสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology - MIT) ในปี 2545

เขาประกาศวิสัยทัศน์ให้ สจล. "เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2020" และเป็น "MIT แห่งเอเชีย" ทั้งนี้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกล่าสุดในปี 2564 โดย The Quacquarelli Symonds (QS) พบว่า สจล. อยู่ในอันดับที่ 1,048 ของโลก และอันดับที่ 9 ของไทย ส่วนผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย โดย Times Higher Education World University Rankings 2021 (Asia-Pacific) พบว่า สจล. อยู่ในอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัย

วิศวกรขนานแท้

"The Disruptor"

ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าใครคือผู้ตั้งฉายา "The Disruptor" อันหมายถึงผู้เขย่าวงการและสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้แก่สุชัชวีร์ แม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ที่มาที่ไป แต่เขาเคยพูดถึง 2 วลีที่จะทำให้เป็นดิสรัปเตอร์ นั่นคือ "Make it Happened" (ทำให้เป็นจริง) และ "Shock Everyone" (ทุกคนต้องตะลึง)