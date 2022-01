โควิด-19 : สธ. ชง ศบค. เลื่อนเปิด “Test & Go” ถึงสิ้นเดือน ม.ค. หลังผู้ติดเชื้อโอมิครอนพุ่งสูงขึ้น

เมื่อ 22 นาทีที่ผ่านมา

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอให้ ศบค. ยืดเวลาการระงับการลงทะเบียนขอเข้าประเทศไทยในรูปแบบเทสต์แอนด์โก (Test and Go) จนถึงสิ้นเดือน ม.ค. นี้ หลังยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ "โอมิครอน" สะสมพุ่งเป็น 1,780 รายแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดเผยว่า การที่ทั่วโลกพบการติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้น ทำให้เราต้องประกาศชะลอการเดินทางเข้าประเทศในระบบ Test and Go เพื่อประเมินสถานการณ์ จากเดิมจะรอดูจนถึงวันที่ 4 ม.ค. แต่ขณะนี้ยังพบผู้เดินทางเข้าประเทศติดเชื้อโอมิครอน ส่งผลให้ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center - EOC) ที่มีปลัด สธ. เป็นประธาน ให้ความเห็นว่า สธ. ควรเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้พิจารณาเลื่อนมาตรการ Test and Go ออกไปจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. ซึ่งตนให้การสนับสนุนการตัดสินใจนี้