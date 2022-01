ค่ายเพลงเกาหลีเดินหน้าเดบิวต์ “ลูกหนัง-ศีตลา” ไม่หวั่นกระแส #แบนลูกหนัง และข่าวฉาวของผู้บริหารค่าย

ย้อนรอยมรสุมบนโลกออนไลน์ที่ "ลูกหนัง" ต้องเผชิญ

30 พ.ย.-7 ธ.ค. 2564

โดยก่อนหน้านี้ จาเมซเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกรณีแต่งแร็ปที่มีเนื้อหากระทบชาวมุสลิมจากเพลงรวมศิลปินฮิปฮ็อปในชื่อเพลง 119 Remix ที่ปล่อยออกมาในปี 2018 ซึ่งมีเกรย์ (Gray) เป็นโปรดิวเซอร์ จากเนื้อเพลงที่ระบุว่า "ขนาดผู้หญิงอาหรับยังต้องถอดผ้าคลุมฮิยาบแล้วมาสวมบิกินีแทน ฮิปฮ็อป" (Even Arab women take off their hijab and wear a bikini, Hiphop)