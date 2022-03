โควิด-19 : ครม. ปรับเกณฑ์ UCEP Plus ให้เฉพาะผู้ป่วยสีเหลือง-แดงรักษาตัวใน รพ. เริ่ม 16 มี.ค.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือที่ถูกเรียกว่า UCEP Plus (Universal Coverage for Emergency Patients Plus) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 มี.ค. เป็นต้นไป