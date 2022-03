ออสการ์: 3 เหตุการณ์สำคัญบนเวทีประกาศผลรางวัลออสการ์ปี 2022

เมื่อ 13 นาทีที่ผ่านมา

"หัวใจไม่ไร้เสียง" ของทรอย คอตเชอร์

คอตเชอร์ วัย 53 ปี เป็นนักแสดงและผู้กำกับผู้พิการทางการได้ยินชาวอเมริกัน เขาเริ่มต้นอาชีพการแสดงมาตั้งแต่ปี 1994 หลังจากได้รับการทาบทามให้แสดงในโรงละครคนหูหนวก (National Theatre of the Deaf) เขายึดอาชีพนักแสดงและกำกับการแสดงมานับแต่นั้น

วิลล์ สมิธ ตบหน้าพิธีกร

ผู้กำกับหญิงบนเวทีออสการ์

เจน แคมเปียน ผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่อง The Power of the Dog กลายเป็นผู้กำกับหญิงคนที่สาม ในประวัติศาสตร์ออสการ์ที่คว้ารางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครอง และหากนับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมปีนี้อย่างโคด้า จากฝีมือของผู้กำกับและนักเขียนบทหญิง เซียน เฮเดอร์ ด้วยแล้ว จะทำให้รางวัลสำคัญในปีนี้ตกไปอยู่ในมือของผู้กำกับหญิงมากกว่าผู้กำกับผู้ชาย