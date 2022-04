คุณหมีปาฏิหาริย์ : เมื่อซีรีส์วายฉายช่วงไพรม์ไทม์ ผู้ชมทุกเพศทุกวัยจะเปิดรับเรื่องชายรักชายมากแค่ไหน

นับตั้งแต่ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ Love Sick The Series ออกอากาศตั้งแต่ปี 2558 กระแสซีรีส์วายหรือชายรักชายในเมืองไทยก็กลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้น จนกระทั่งความสำเร็จของ เพราะเราคู่กัน 2gether The Series ทั้งในไทยและต่างประเทศก็ผลักดันให้ซีรีส์วายขยายกลุ่มคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วรรณกรรมวาย จากหนังสือต้องห้ามสู่ละครหลังข่าว

ขยายจักรวาลซีรีส์วาย

จากการรวบรวมของยูทูบเบอร์สายซีรีส์วายช่อง RAINAVENUE พบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาซีรีส์วายมีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก 24 เรื่องในปี 2563 มาเป็น 47 เรื่องในปี 2564 ส่วนปีนี้มีการประกาศการผลิตซีรีส์วายมากกว่า 70 เรื่อง นอกจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนื้อหาของซีรีส์วายก็เริ่มขยายจักรวาลออกไปนอกรั้วโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสู่เนื้อหาหนักๆ จนกลายเป็นความบันเทิงประเภทหนึ่ง (Genre) ที่สามารถเล่าเรื่องอะไรก็ได้โดยมีพื้นฐานบนความโรแมนติกระหว่างชายกับชาย อย่างเช่น NOT ME เขา…ไม่ใช่ผม ที่อัดแน่นด้วยประเด็นสังคมทาง GMM 25, พฤติการณ์ที่ตาย ซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวน และ หอมกลิ่นความรักซีรีส์วายย้อนยุคของ WeTv และล่าสุด KinnPorsche The Series ซีรีส์วายมาเฟียเรื่องแรกของไทย ที่กำหนดออกอากาศตอนแรก 2 เม.ย. ทางช่อง One 31 และแอปพลิเคชัน Iqiyi