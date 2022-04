อาคารผู้โดยสารพังที่สนามบินดอนเมือง กับประวัติบริษัทก่อสร้าง เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ บ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 อันดับแรกของพีแอ็ลอี คือ นายเสวก (13.13%) UBS AG London Branch (5.6%) และ The Bank of New York (Nominees) Limited (3.58%)