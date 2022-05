บังแจ็ค - แม่แตงโม : ทรัพย์มรดกดิจิทัลจากคลิปวิดีโอ ภาพ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ควรจัดการอย่างไร

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

การได้มาของข้อมูลส่วนตัวของดาราสาวผู้นี้ บังแจ็ค ยอมรับว่า นางพนิดา ศิริยุทธโยธิน แม่ของแตงโมเป็นผู้ส่งโทรศัพท์มือถือมาเพื่อให้ช่วยกู้ข้อมูล โดยเขาระบุว่า มีภาพสำคัญกว่า 5 หมื่นภาพ และยังยอมรับเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กเพจ "Happy Melon official" ที่ใช้เป็นที่เผยแพร่ภาพของแตงโม

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับใหม่ครอบคลุมถึงผู้วายชนม์หรือไม่

เมื่อเสียชีวิต บัญชีสำคัญในโลกออนไลน์จะต้องจัดการเช่นไร

ขณะที่ในส่วนคัดย่อของวิทยานิพนธ์หัวข้อ "LEGAL MEASURES FOR MANAGING THE DECEASED'S DIGITAL ASSETS IN ONLINE ACCOUNTS" (มาตรการทางกฎหมายเพื่อให้สามารถเข้าถึงและจัดการทรัพย์สินดิจิตอลของผู้ตายในบัญชีออนไลน์) ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2558 โดย น.ส. ตุลสิริ วาตะ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนหนึ่งระบุว่า กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีทั้งมาตรการรับรองหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ทายาทของผู้ตายในการเข้าถึงและจัดการทรัพย์สินดิจิทัลที่ถูกเก็บอยู่ในบัญชีออนไลน์