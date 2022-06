สมรสเท่าเทียม : งานไพรด์ในอีสาน การส่งเสียงของ LGBTQ เพื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียม

ซะเร็นไพรด์ งานไพรด์ของชาวสุรินทร์

อุบลฯ ไพรด์ เมืองเซฟโซนของ LGBTQ+

เร็ว ๆ นี้ พิทักษ์ชัยบอกว่า กำลังจะมีแคมเปญที่ทำให้ จ.อุบลฯ เป็น "เซฟโซน" หรือพื้นที่ปลอดภัยอีกหนึ่งเมืองของประเทศไทยที่รองรับ LGBTQ ทั่วโลกมาเที่ยว ผ่านแคมเปญ ALL FOR YOU ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มโรงแรม ห้างร้าน ร้านอาหาร ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษ์ว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างต้อนรับ LGBTQ+ ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะได้รับการปฏฺิบัติที่ไม่แบ่งแยกและปลอดภัย