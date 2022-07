วินิจ เลิศรัตนชัย : ศึกแดงเดือด พระมหาชนก อังกฤษ ซอฟต์เพาเวอร์ และความอิจฉา

เมื่อ 50 นาทีที่ผ่านมา

"คิวละพัน วันละเพลง"

คนล่าฝัน

รวยมาจากไหน

ผลงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.9

วิกิพีเดีย ชูว่าผลงานเด่นของวินิจ คือ การแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในรูปแบบต่าง ๆ" ซึ่งวินิจอธิบายกับบีบีซีไทยว่า เขาเริ่มจากการทำงานผ่านรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มอบให้เนวิน ชิดชอบ เป็นประธานคณะทำงานจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสงและเสียง 4 มิติ เมื่อปี 2552 ภายใต้ธีม "พ่อ…The Greatest of the Kings The Greetings of the Land"