ดูมาตรการ "ฉีดให้ฝ่อ" ป้องกันทำผิดซ้ำคดีทางเพศ-ความรุนแรง ในต่างประเทศ หลังสภาไทยผ่านกฎหมาย

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

อะไร คือ พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในคดีทางเพศ-ใช้ความรุนแรง

ตัวอย่างในต่างประเทศ

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ตีพิมพ์บทความอ้างอิง รายงานของวารสารทางการแพทย์ที่ชื่อว่า สถาบันจิตเวชศาสตร์และกฎหมายอเมริกัน (American Academy of Psychiatry and the Law) ระบุว่า การฉีดยาเพื่อลดฮอร์โมนทางเพศมีผลทำให้สารเทสโทสเตอร์โรน ฮอร์โมนเพศที่สำคัญที่สุดของผู้ชายลดลง และกระทบกับการเบี่ยงเบนทางเพศ โดยผลการศึกษานี้เป็นการรายงานจากผู้ที่ถูกฉีดยา ที่ผู้วิจัยติดตามดูความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแรงขับทางเพศ และพฤติกรรม