ฟุตบอลโลก 2022 : นักวิชาการด้านสื่อกังขา หาก กสทช. จ่าย 1.6 พันล้านบาทให้คนไทยชมฟุตบอลโลก คุ้มค่าหรือไม่

นักวิชาการด้านสื่อคัดค้านการใช้กองทุน กทปส.

หวั่นกระทบต่อแผนงานที่ กสทช. วางแผนไว้ก่อน

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตั้งคำถามว่า กสทช. ควรจะสนับสนุนหรือไม่ เพราะการเป็นองค์กรอิสระจะเข้าไปแทรกแซงกลไกการแข่งขันได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน อาจจำเป็นจะต้องทบทวนการใช้กฎระเบียบของ กสทช. อย่าง ประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์รายการ โทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือ กฎมัสต์แฮฟ (Must Have) ซึ่งกำหนดให้รายการแข่งขันกีฬา 7 ประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจะต้องออกอากาศผ่านฟรีทีวีเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับชมเท่านั้น โดยประกอบด้วย รายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์, อาเซียนพาราเกมส์, เอเชียนเกมส์, เอเชียนพาราเกมส์, โอลิมปิก, พาราลิมปิก, และ ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย และ กฎมัสต์แครี่ (Must Carry) ที่กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตกิจการทีวีทุกประเภทของ กสทช.ต้องออกอากาศช่องทีวีดิจิตอลเท่านั้น