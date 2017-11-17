ካብ ሞንጎ ኣዘራረብቲ ኣባሃህላታት ሮበርት ሞጋቤ
ፕረዚደንት ዚምባብወ ሮበርት ሙጋቤ፡ ብፖለቲካዊ መትከላቶም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ብዝዛረብዎም ዘረባታት እውን ይልለዩ። እዞም
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ኣብ መበል 88 በዓል ልደቶም ኣብ ሬድዮ ቀሪቦም ዝተዛረብዎ
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ኣብ 2007 ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ካብ ዝተዛረብዎ ዝተወሰደ
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መንግስቲ እንግሊዝን ኣይኮኑን። ሰልፊ ምንቅስቓስ ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ (‘ዲ ኤም ሲ’) ሽዑ ተቓዋሚ ዝነበረ እዩ።
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ብ2003 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ፡ ኣብ ስርዓተ ቀብሪ ሓደ ኣባል ካቢኔ ካብ ዘስምዕዎ ዘረባ
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ብ1962 ኣብ ሳልዘበሪ, እንግሊዝ መደረ እንተስምዑ ካብ ዝተዛረብዎ ሓሳብ ዝተወሰደ
ማህደረ-ምስሊ
ካብ ሞንጎ ኣዘራረብቲ ኣባሃህላታት ሮበርት ሞጋቤ
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ማህደረ-ምስሊ
ምስልታት፡ ምንቅጥቓጥ መሬት ኢራንን ኢራቕን
- 14 ኖቬምበር 2017
ማህደረ-ምስሊ
ብሰላም ዝተዛዘመ ፀወታ ጋንታታት መቐለን ወልዋሎን ብምስሊ
- 13 ኖቬምበር 2017