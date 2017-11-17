ካብ ሞንጎ ኣዘራረብቲ ኣባሃህላታት ሮበርት ሞጋቤ

  • 17 ኖቬምበር 2017

ፕረዚደንት ዚምባብወ ሮበርት ሙጋቤ፡ ብፖለቲካዊ መትከላቶም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ብዝዛረብዎም ዘረባታት እውን ይልለዩ። እዞም

  • ሙጋቤ መቑፀሪ ሒዞም Getty Images

    ኣብ መበል 88 በዓል ልደቶም ኣብ ሬድዮ ቀሪቦም ዝተዛረብዎ

  • ሙጋቤ ኣብ መደረኽ Getty Images

    ኣብ 2007 ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ካብ ዝተዛረብዎ ዝተወሰደ

  • ሮበርት ሙጋቤ Getty Images

    መንግስቲ እንግሊዝን ኣይኮኑን። ሰልፊ ምንቅስቓስ ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ (‘ዲ ኤም ሲ’) ሽዑ ተቓዋሚ ዝነበረ እዩ።

  • ብ2003 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ፡ ኣብ ስርዓተ ቀብሪ ሓደ ኣባል ካቢኔ Getty Images

    ብ2003 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ፡ ኣብ ስርዓተ ቀብሪ ሓደ ኣባል ካቢኔ ካብ ዘስምዕዎ ዘረባ

  • ሙጋቤ ኣቀባብላ እናተገበረሎም Getty Images

    ብ1962 ኣብ ሳልዘበሪ, እንግሊዝ መደረ እንተስምዑ ካብ ዝተዛረብዎ ሓሳብ ዝተወሰደ