ሓደ ቤት መሸጣ ብረት ኣሜሪካ ደጊም ኣዉቶማቲክ ጠበንጃ ከምዘይሸይጥ ኣፍሊጡ
ዲክስ ሰፖርቲንግ ጉድስ ዝተባህለ ቤት መሸጣ ብረት፡ ከምቲ ኒኮላስ ክሩዝ ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ፍሎሪዳ ኣብ ምቕታል 17 ተማሃሮ ዝተጠቕመሉ ዓይነት ኣውቶማቲክ ጠበንጃ ደጊም ከምዘይትሸይጥ ኣፍሊጣ።
ድሕሪ'ቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ፡ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣጠቓቕማ ብረት ግቡእ ቁጽጽር ንኽገብሩን ምስ ብናሽናል ራይፍል ኣሶሲይሽን ዝፍለጥ ማሕበር ወነንቲ ብረት ዘለዎም ዝምድና ክበትኩን ጸቕጢ ክግበር ጸኒሑ'ሎ።
እቲ ኣብ ምሉእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልዕሊ 600 ኣብያት መሸጣ ብረት ዘለዎ ዲክስ ሰፖርቲንግ ጉድስ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ "ኣብ ልዕሊ እዞም ኣንጻር ብረታዊ ጎነጽ ደምጾም ከስምዑ ዘጸነሑ ተማሃሮ ዓቢ ኣደናቖትን ክብሪን ኣለና፡ ድምጽኹም ከኣ ተሰሚዑ'ሎ ክንብሎም ንደሊ፡" ኢሉ።
እቲ ትካል ንመጥቃዕቲ ዝጠቅም ዓይነታት ብረት ምሻጥ ከምዘቋረጸን፡ ንዝኾነ ትሕቲ 21 ዝዕድሚኡ ሰብ ድማ ዝኾነ ዓይነት ብረት ከምዘይሸይጥን ኣፍሊጡ።
እዚ ከምዚ'ሉ እንከሎ፡ 3,000 ዝኾኑ ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ማርጆሪ ስቶንማን ዶግላስ፡ ድሕሪ'ቲ ብዕለት 14 ለካቲት ኣብ ልዕሊ መማህርቶም ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ንፈለማ ግዜ ሎሚ ናብ ቤት ትምህርቶም ተመሊሶም።
ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተማሃሮ ዝኾነ ዴይቪድ ሆግ፡ "ናብዚ ምምላስ ከቢድ'ዩ፡ ካብ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ብህይወት ድሕሪ ምውጻእ፡ ተመሊስካ ናብታ ነፋሪት ምድያብ ኮይኑ'ዩ ዝስማዓካ፡" ኢሉ።
ኣባላት ፖሊስን ኤፍ.ቢ.ኣይን፡ ነቲ ብዛዕባ ገበነኛ ኣቐዲሞም ኣኪቦሞ ዝነበሩ ሐበሬታታት ብዕቱብ ዘይምክትታሎም፡ ከምኡ'ውን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን፡ ሓደ ብረት ዝዓጠቐ ኣባል ፖሊስ ኣብ ደገ ቀጽሪ'ቲ ቤት ትምህርቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ስጉምቲ ዘይምውሳዱን ብዙሕ ነቐፌት ክመጽኦም ጸኒሑ'ሎ።
ሓደ ካብቲ ቀንዲ ክተኣታቶ ዝሕሰብ ዘሎ ለውጢታት፡ ቅድሚ ሕጂ ንዝኾነ ልዕሊ 18 ዕድመ ዘለዎ ብረት ክዕድግ ዘፍቅድ መሰል ናብ 21 ዓመት ክቕየር ዝብል'ዩ።
ብዘይካ'ዚ ኣባላት ኣብያት ትምህርቲን መማህራንን ብረት ንኽዓጥቁ ብኣኽበርቲ ሕጊ ስልጠና ክወሃቡ ዝብል እማም'ዩ።