ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ኤርትራ ፃውዒት ሰላም ኣቕሪቦም
ሎሚ መዓልቲ 24 መጋቢት 2010 ዓ፡ም ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ዝተሾሙ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ብጥቕሚ ጥራሕ እንተይኮነስ ብደም፣ ብቋንቋ ፣ ታሪኽን ባህልን ንዝተኣሳሰሩ ክልቲኦም ህዝብታት ሓባራዊ ጥቕሚ ክበሃል፡ ዓመታት ዘቑፀረ ዘይምርድዳእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዘተ ንምፍታሕ መንግስቲ ድሉው ምዃኑ ገሊፆም።
እዚ ግዘ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ብድሌት ዝተፈላለዩ ሓይልታት፡ ኣብ መዋጥር ዝኣተዋሉ ከምዝኾነ ዝገለፁ ዶክተር ኣብይ፡ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ናብ ሰላም ክመፅኡ ይግባእ ኢሎም።
"ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ሰፊኑ ዝቐፀለ ዘይምርድዳእ ንከብቅዕ፡ ካብ ልቢ ኢና ንደልይ" ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡
እዚ ጋህዲ ንክኸውን ድማ ዝግበአና ኩሉ ክንገብር ኢና" ኢሎም።
ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ክልቲአን ሃገራት ንከብቅዕ ድማ፡ " መንግስቲ ኤርትራ ተመሳሳሊ መርገፂ ንክወስድ ፃውዒተይ አቕርብ" ክብሉ ገሊፆም።
ኢትዮጵያውያን ጀጋኑ ወለድና ደሞም ኣፍሲሶም ኣዕፅምቶም ከስኪሶም፡ ዘፅንሑልና ሃገር ኣላትና። ንሕና ኢትዮጵያውያን ዕድለኛታት ኢና።ፅብቕቲ ሃገርን ዘኹርዕ ታሪኽ ስለዘለና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡
ኣብታ ሃገር ንዘሎ ዘይምርግጋዕ ብምግላፅ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝበፅሐ ጥፍኣት ይቕረታ ብምሕታት እዚ ፀገም ዕልባት ብምሃብ ንህዝቢ ከምዝኽሕሱ ድማ ቃል ኣትዮም።
ቅድም ኢሉ ኣብታ ሃገር ብርክት ዝበሉ ወገናት ካብ መረበቶም ንክመዛበሉን ንክሞቱን ምኽንያት ዝኾነ ፀገም ንሓንሳእን ንሓዋሩን ከብቅዕ ክስራሕ ከምዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም።
"ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቓስን ሃፍቲ ናይ ምፍራይ መሰሎም ክኽበር ኣለዎ። ንዝበፅሐ ጥፍኣት ድማ ይቕረታ ንሓትት" ኢሎም።
ህዝቢ ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ ሓሳቡ ናይ ምግፅ መሰል ከምዘለዎ ዝሓበሩ ዶክተር ኣብይ፡ መንግስቲ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ግቡእ ከምዘለዎ ተዛሪቦም።
ህዝቢ ኣብ ብሄር፣ ሃይማኖትን ካልኦት ኣፈላላያትን ኣብ በደል እነተይኮነስ፡ ምስ ፍትሒ ብምትሕብባር፡ ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ ምፍጣር ከድህብ ሓቢሮም።
ዋላ እኳ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ፅቡቕ ቁጠባዊ ዕብየት እንተመዝገበት፡ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ዘዕግብ ከምዘይነበረ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም።
"እዚ ድማ ህዝብና ንክኸፍኦ ምኽንያት ከምዝኾኖ ኢና ንግንዘብ። ኢትዮጵያ ንመናእሰየታ ተስፋ እትህብ ሃገር እንበር፡ ተስፋ ተቑርፅ ሃገር ንከይትኸውን ዝከኣለና ኩሉ ከምምገብር ቃል እኣቱ" ኢሎም።
ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ጥራሕ እንተይኮነስ መናእሰይ ሰብ ሃፍቲ ንክፍጠር መንግስቲ ከምዝሰርሕ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፆም።
መንእሰይ እታ ሃገር ብወገኑ ንባዕሉን ንሃገሩን ሃፍቲ ክፈጥር ዝኽእል ባዕሉ እቲ መንእሰይ ምዃኑ ድማ ኣስሚረምሉ።
ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ፡ ኣብታ ሃገር ፅልዋ ዝፈጠረ፡ ሕፅረት ሸርፊ ወፃእን ናህሪ ዋጋን ንምርግጋዕ ከምስርሕ ሓቢሮም።
ሱር ዝሰደደ ግዕዝይና ነታ ሃገር ማሕለኻ ከምዝኾነ ዝገለፁ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፡ ፅሬት ትምህርትን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ምርግጋፅ የድሊ ኢሎም።
ዲሞክራሲ ኣብታ ሃገር ንክዕንብብ ድማ፡ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ተቓወምቲ፡ ከም ተቓወምቲ እንተይኮነስ ከም ተነሓናሕቲ ኮይኖም ብነፃነት ክንቀሳቐስሉ ዝኽእልሉ ባይታ ከምዝፈጥሩን ቃል ኣትዮም።
እዞም ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ንዕብየት እታ ሃገር ሓገዝቲ ንክኾኑ ድማ ፀዊዖም።
ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዘልዓሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ህዝቢ ካብ ህንፀት እቲ ግድብ ብዝዘለለ፡ ስዒቡ ዝመፅእ ዕብየት እታ ሀገር ክርእይ ከምዝግባእ ገሊፆም።
ኣብ መወዳእታ፡ "ነዚ ሓላፍነት ንዝሃበንን ዝኣመነን ውድበይ ኢህወደግን ህዝበይን ብፍሉይ ፍቕርን ክብርን አመስግን" ኢሎም።