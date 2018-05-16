ክሳብ ክንደይ ተወሰኽቲ ዓመታት ክትነብሩ ትኽእሉ?
- 16 ሜይ 2018
ማእከላይ ገምጋም ዕድመ ብደረጃ ዓለም እናወሰኸ'ዩ። ኣብ 2008 ዝተወለዱ ካብቶም ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተወለዱ ሰባት ብማእከላይ ገምጋም ንተወሰኽቲ 7 ዓመታት ይነብሩ።
ቀፂሉ ኣብ ዘሎ መሕትት ዕድመ፣ ሃገርን ፆታን ጥራሕ ብምምላእ ማእከላይ ገምጋም ክትነብሩሉ እትኽእሉ ዕድመ ፍለጡ።
ይቕሬታ፡ ደጊምካ/ኪ ፈትን/ኒ
ህላወ ናይ ኢንተርነት ብምርግጋጽ ደጊምካ/ኪ ኣብታ 'መርኣዪ ዉጽኢት' እትብል ዳግማይ ጠዉቕ/ቒ
ገምጋም ዕምሪ
ብምንጽጻር
ካብቲ ዝተረፈ ዕድሜኻ/ኺ፡ ክንደይ ናይ ጥዕና ዓመታት ክኾና ይኽእላ?
ገምጋም ዕምሪ፡ ናትካን ናይ ዓለምን
ሃገረይ ኣበይ ትስራዕ?
ምንጪ፡ ግሎባል በርደን ኦፍ ዲዚዝ ስታዲ 2016፡ ብኢንስቲትዩት ፎር ሄልዝ ሜትሪክስ ኤንድ ኢቫሉዌሽን ዝተወሃሃደ
ገምጋም ዕምሪ ኣብ ዕለተ ልደት ብደረጃ ሃገር (ዓመታት)
- ኣፍሪቃ
- ኤስያ
- ኤውርጳ
- ሰ. ኣሜሪካ
- ኦሺንያ
- ደ. ኣሜሪካ
ዓለማዊ ማእከላይ ገምጋም ዕምሪ ሰባት 72 ዓመት ክኸውን እንከሎ - ኣብ ደቂ ተባዕትዮ 70፡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 75 ዓመት ማለት ኢዩ። እንተኾነ ግን እዚ ምስ ዕድመ ዝለዋወጥ ኢዩ። ንኣብነት፡ ሓደ 69 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ብገምጋም ተወሳኺ 17 ዓመት ክነብር ይኽእል ይኸውን።