ኣባላት ፓርላማ ፈረንሳ፡ ተማሃሮ ሞባይል ካብ ምጥቃም ዝኽልክል እማመ ደጊፎም
ፈረንሳ(ይ)፡ ተማሃሮ ቀዳማይን ማእከላይን ደረጃታት፡ ኣብ ቀጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ተንቀሳቓሲ ቴለፎን ምጥቃም ዝኽልክለ ሕጊ ኣርቂቃ።
እዚ ሕጊ ተምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ከተኩሩ ኪንዮ ምግባር፡ ብኢንተርነት ዝግበር ምድንዳንን (cyber bullying) ምርኣይ ስእለጽዩፍን ንምግታእ ሓጋዚ ምዃኑ መንግስቲ ይገልጽ።
እዚ እማመ ዉጽኢት ናይቲ ፕረሲደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ እዋን መረጻ ዝገበሮ መብጽዓታት (መፅባዓታት) ክኸዉን ከሎ፤ ምትግባሩ ከቢድ ምኻኑ ነቐፍቲ ሓቢሮም።
ኣባላት ፓርላማ ፈረንሳ ነዚ እማመ ብምሉእ ድምጺ ድሕሪ ምድጋፎም ናብ ባይቶ ሓሊፉ ኣሎ።
በዚ ሓድሽ እማመ መሰርት ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ተማሃሮ፡ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ክጥቀሙ ኣይክኽእሉን ኢዮም።
ሚኒስተር ትምህርቲ 'ታ ሃገር ዤን ሜሽል "ንዲጂታዊ ሰዉራ ዝገጥም ናይ መበል 21 ክ/ዘ ሕጊ" ክብሉ ገሊጽዎ ኣሎ።
"ንቴክኖሎጂ ክፉት ምዃን ማለት፡ ንዝመጸ ኩሉ ምቕባል ኣይኮነን" ኢሉ ኣብቲ ንኣባላት ፓርላማ ዘስምዖ መደረ።
ድሒሩ ናብቲ እማመ ዝተወሰኸ ኣንቀጽ፡ መማህራን'ዉን ኣብ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ሞባይላቶም ከይጥቀሙ ይሓትት።
እዚ ረቒቕ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ካብ ዝመጽእ መስከረም ተግባራዊ ክኸዉን ኢዩ።
ኣብ 2016፡ ካብ 12 ክሳብ 17 ዕድሚኦም ተማሃሮ፡ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ፡ ካብ 10 እቶም ትሽዓተ፡ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ኣለዎም።