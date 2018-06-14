ተወለድቲ ኢሮብ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዳግም ሰልፊ ኣካይዶም
ተወለድቲ ወረዳ ኢሮብ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዳግም ሰልፊ ኣካይዶም እቲ ሰልፊ ካብ ሰለስተ ኢሮብ ዝተሓረዩ ወከልቲ እዮም መሪሖሞ:: ሰለስተ ኢሮብ ማለት ሓሰበላ: እንዳ ቦኽነይቶን እንዳልጌዳን እዮም::
ሰልፈኛታት "ፈፃሚ ስራሕ ኢህወዴግ ንውዕሊ ኣልጀርስ ተቐቢልናዮ ዝበሎ ውሳነ ሰለስተ ዓሌት ኢሮብ ኣብ ክልተ ገሚዑ ዘጥፍእ ኢፍትሓዊ ውሳነ እዩ::
ዳግም ክረአ ኣለዎ" ምባሎም ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸበ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ማሕበረሰብ ሳይንስ ፀሃዬ ዘውደ ንቢቢሲ ገሊፆም::
ተወልድቲ ኢሮብ ተቐማጦ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ብተመሳሳሊ ድምፂ ተቓውሞ ከስምዑ መደብ ከምዘለዎም መምህር ፀሃዬ ተዛሪቦም::
መምህር ፀሃየ መፍትሒ ዝብልዎ እንተቕምጡ ድማ "ህዝቢ ንህዝቢ ኣይፃላእን። ኣዝማድን ጎረባብትን 'ዮም" ይብሉሞ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ምይይጥ ክግበርን ሽማግለታት ዓዲ ክሳተፉን ፀዊዖም።