“ብሱሩ’ውን ኣስናን ዝነበሮ ማዕቀብ ኣይነበረን”
ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ኣብ ዝነበርሉ ኩነታት ክልቲኦም መንግስታት ሓደ ናይቲ ካሊእ ተቓዋሚ ካብ ምድጋፍ ብዝዘለለ፡ ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዚ ማዕቀብ ንክንበር ብዙሕ ፃዕሪ ከምዝገበረት'ዩ ይዝረብ።
ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እዚ ማዕቀብ ምስ ምሕጋዝ አልሻባብን ምስ ጎንፂ ዶብ ጅቡቲን ተኣሳሲሩ ዝመፀ እዩ ነይሩ።
ናይቲ ማዕቀብ ቀንዲ ዕላማ እገዳ ኣፅዋር ውግእ ምዕዳግ ፡ ኣብ ባንኪ ዘሎ ገንዘብ ዝተወሰኑ ሰበ ስልጣናት ከይንቀሳቐስ ምእጋድን: ሰበስልጣናት ኤርትራ ካብ ዓዲ ወፃኢ ከይንቀሳቐሱ ዝሓትት እዩ ነይሩ።
"ብርግፅ እዚ ኣብ ተግባር ብዙሕ ኣይተርአየን፤ ዝተኣገደ ገንዘብ የለን፤ ኤርትራ ድኻ ከም ምዃና መጠን ዓበይቲ ኣፅዋራት ውግእ ናይ ምግዛእ ዓቕማ ድሩት ነይሩ" ይብል ነባርነቱ ኣብ ለንደን ዝኾነ ተንታኒ ዞባዊ ፖለቲካ ኣይተ ኣብዱልራህማን ሰይድ።
እንትርፊ ነፈርቲ፡ መብዛሕትኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣፅዋር ውግእ ካብ ደርጊ ዝተሓደገን ዝፀንሐን ምዃኑ ድማ ይዛረብ።
ኣብ የመን ዝተኸስተ ናይ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ምትሕብባርን ኤርትራ ዋና ናይዚ ዝተወደበ ሓይሊ መዋፈሪ እንትትኸውን: ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዕላማ እቲ ማዕቀብ ኣልዒሉ ክኽልክል ዘይምኽኣሉ፡ እንትረአ "ብሱሩውን ኣስናን ዘይብሉ ማዕቀብ እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል" ኢሉ።
ምስ ጅቡቲ ተኣሳሲሩ፡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ዋላ'ኳ መሊኡ ናብ ንቡር ኣይመለስ 'ምበር እሱራት ከምዝተቐያየሩን እቲ ናይ ዶብ ፀገሞም ብመጠኑ ከምዝፈትሑን ድማ ይዛረብ።
እዚ ዘይተመልአ ዕርቂ መሳሊ ብቐጠር ዝተዋደደ እዩ ነይሩ።
"ቀንዲ ጉዳይ" እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቀብ፡ ምስ ኢትዮጵያ ዝተአሳሰረ ምዃኑ ኣይተ ኣብዱልራህማን ይዛረብ።
"ስለዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ። ከም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ኢጋድ ድማ ዓብይ ፅልዋ ዘለዋ ሃገር ስልዝኾነት፡ ነዚ ማዕቀብ፤ውን ብዙሕ ከምዝደፍአትሉ ዝፍለጥ እዩ።" ይብል።
ሕዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላም እንተዓሲሉ፡ እዚ ማዕቀብ ዝድለየሉ ምኽንያት ከምዘየሎ እዩ ዝዛረብ።
ኣልሻባብ ትሕግዝ እያ ዝብል ዝነበረ ጉዳይ ቅድም ክብል ውን ሓደ ሓደ ኣባላት ቤት ምኽሪ ፀጥታ ኤርትራ ነቲ እስላማዊ ጉጅለ ድጋፋ ዝቕጸለት ምኻኑ ዘርኢ መርተዖ ከምዘይተረኽበ ድምፆም ኣስሚዖም ነይሮም እዮም::
ይኹን 'ምበር እቲ ማዕቀብ ብዓብላሊ ድምፂ ክቕፅል እዩ ተወሲኑ።
ሕጂ ግን ኤርትራ ዝኾነ ጉጅለ ንምሕጋዝ ዓቕማ ውን ዝፈቕደለ እዋን ከምዘይኮነ እዩ እቲ ተንታኒ ዝዛረብ።
"ብሓፈሻ እቲ ማዕቀብ ንምንባር ዘለዓዓለ ጠንቂ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ቦትኡ የለን ምባል ይከኣል እዩ" ይብል።
"ስለዚ ሞራላዊ ዝኾነ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ኩነታት ይረአ ኣሎ" ይብል፡ ዋና ፀሓፊ እቲ ውድብ እቲ ማዕቀብ ክልዓል ከምዝኽእል ኣፋፍኖት ምሃቦም ብምዝኽኻር።
ብድሕሪ እዚ ዕርቅን ሰላምን ኢትዮ ኤርትራ አመሪካ ከምዘላቶ ብሰፊሑ ይዝረብ። ኣብ ኢትዮጵያ አምባሳዳር አምሪካ ነበር ኣብ ሚኒስተሪ ጉዳያት ዋፃኢ አመሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝኾኑ አምባሳደር ያማማቶ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ናብ ኣስመራ ተጓዒዞም ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ምዝታዮም ዝዝከር እዩ።
ከምኡ ድማ ናብ ጅቡቲን ኣዲስ አበባን በፂሖም ምስ መራሕቲ እተን ሃገራት ዘትዮም እዮም።
ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዙሕ ግዘ ብመንግስቲ አመሪካ ፅዕንቶ ዘለዎ ከም ምዃኑ፡ እቲ ማዕቀብ ንምልዓል ብዙሕ አፀጋሚ እዩ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ድማ ካሊእ ተንታኒ ፖለቲካ ኣይተ ኤልያስ ሃብተስላሰ ይዛረቡ። ንሶም ከምዝብሉዎ፡ እቲ ከይዲ ዕርቂ ውሽጢ ንውሽጢ ክፈኣኣም ዝፀንሐ ምኻኑ ድማ ግምቶም የቕምጡ።
ቀንዲ መንቀሊ እቲ ማዕቀብ እቲ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ዘይኮነስ፡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ጎንፂ ዝወለዶ ከምዝኾነ ይዛረቡ።
ይኹን 'ምበር: ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ነፃነትን ኣተኣላልያ ሰብኣዊ መሰላትን እንተዘይተማሕየሹ ማዕቀብ ምልዓሉ ዘይምልዓሉ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ይብሉ።
እዚ ማዕቀብ
ከም አቆፃፅራ ኣውሮጳ ብ 2009፡ መርማሪ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ይድግፍ እዩ ዝብል ሰፊሕ ፀብፃብ ድሕሪ ምቕራቡ ነይሩ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀብ ዘንበረ።
ንሰለስተን ካብኡ ንላዕልን ግዜ ድማ ተናዊሑ።
መንግስቲ ስግግር ሶማልያ ብዝገበረሉ ፃውዒት ኣሳቢቡ: ወታደራዊ ሓይሊ ሒዙ ናብ ሶማልያ ዝዘለቐ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብቲ እዋን ደልዲሉ ወፂኡ ዝነበረ እስላማዊ ሕብረት ኣብ ሓፂር ግዜ ብሓይሊ ክበታትኖ ክኢሉ እዩ።
ኤርትራ ድማ በቲ መርማሪ ኮሚቴ ውን ከምዘተገለፀ፡ ነዚ ጉጅለን ንሱ ምብትታኑ ስዒቡ ድማ ምስ ኣልቃኢዳ ስጡም ርክብ አለዎ ተባሂሉ ዝሕመ 'ኣኽራሪ' ጉጅለ ኣልሻባብ: ብናውትን ገንዘብን ትድግፍ ነይራ።
ኣብቲ እዋን ኣብ ሶማልያ ይካየድ ዝነበረ ኲናት ሕድሕድ ብተፃራሪ አንፈት ኢዶም ዝሓወሱ ክልቲኦም መንግስታት እዘን ሃገራት ብብዙሓት "ኲናት ኢድ ኣዙር" የካየዱ ከምዝነበሩ እዩ ዝትንተን ነይሩ።
ኤርትራ ይቐርበላ ዝነበረ ተደጋጋሚ ክሴታ ዋላ'ኳ ዘይትቕበሎ እንተኾነት፡ ብድሕሪት እቲ ማዕቀብ ግና የማናይ ኢድ ኢትዮጵያ ዝኾነ በይነ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪቃ (ኢጋድን) ሕብረት ኣፍሪቃን ከምዝነበሩዎ እዩ ብስፍሓት ዝዝረብ።
ኤርትራን ኢጋድን
በየነ መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃ (ኢጋድ) ኣብ ከባብያዊ ልምዓትን ጉዳያት ፀጥታን በርቲዑ ዝሰርሕ እንትኸውን፡ ኣብቲ ዞባ ንዝፍፀም ዝኾነ ይኹን ቅልውላው ብቐዳምነት ምኽሪ ሓሳብ ክህብ ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ።
ኤርትራ ድማ ከም አቆፃፅራ ኣውሮጳ ብ1993 ዓ/ም ካብ ኢትዮጵይይ ካብ እትፍለ ጀሚሩ ኣባል እቲ ማሕበር እያ ነይራ።
ብፍላይ ክልቲአን ሃገራት ብሰንኪ ዶብ ናብ ኲናት መስ ኣምርሓ፡ ከም ብሕታዊ መዘራራብን መራኸብን መድረኽ ኮይኑ የገልግል ከምዝነበረ ይዝረብ። ይኹን 'ምበር እዚ ኣጋጣሚ ንነዊሕ እዋን ኣይፀንሐን::
እቲ ኣብ ሶማልያ ዝተኸሰተ ቅልውላው ፖለቲካ ስዒቡ፡ እቲ ዞባዊ ማሕበር ዝህቦ ውሳነ ንክልቲአን ሃገራት ከስማዕምዕ ስለዘይኸኣለ ብ2007 ኤርትራ ነቲ ማሕበር ጠንጢና ንምውፃእ ተገዲዳ።
ነዚ ስዒቡ እዩ እቲ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ውን ተግባራዊ ዝኾነ።
ዘዘራረብናዮም ተንተንቲ፡ እቲ ማዕቀብ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ዘብፀሖ ሰፍ ዘይብል ፅዕንቶ የለን እንተበሉ'ኳ: ኤርትራ ብፍላይ ንርእሳ ካብ ኢጋድ ካብ እተግለልል ጀሚራ ካብ ከባብያውን ዓለምለኻውን ዲፕሎማስዊ ርክባት ተሰናኺላ ምፅንሓ ይዝረብ።
ነዚ ሕሱም ኩነታት ንምቕያር ብፍላይ ብ2011 ኤርትራ ናብ ኢጋድ ተመሊሳ ክትኣትው እንተሓተተት'ኳ: ቤት ፅሕፈት ኢጋድ፡ መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ'ውን ባህሪኡ ኣይተመሓየሸን ብዝብል ከይተቐበላ ተሪፉ።
ሎሚ: ርክባት ኢትዮ ኤርትራ ምምሕያሽ ስዒቡ፡ ኢጋድን ኣባል ሃገራትን ድጋፎም ይገልፁ ኣለው። ኤርትራ ድማ ተመሊሳ ኣባል ክትከውን ብኽብሪ ተሓቲታ። እዚ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኤርትራ ክመሓየሽን፡ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግእን ክፍጠርን ከምዝሕግዝ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ።