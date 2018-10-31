ካብ ትግራይ ናብ ኣምሓራ ዝወስድ መንገዲ ቆቦ ተዓፅዩ
ካብ ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ገይሩ ናብ ማእኸል ዓዲ ዝወስድ መንገዲ ቆቦ ካብ ዝዕፆ ሳልሳይ መዓልቱ ከምዝሓዘ ኣዛዚ ፖሊስ ሰሜን ወሎ፡ ኮማንደር ሃብታሙ ሲሳይ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
"እቲ መንገዲ ንተሽከርከርቲ ካብ ዝዕፆ ሳልሳይ መዓልቱ ሒዙ'ሎ። ነዚ መንቀሊ ዝኾነ ምኽንያት ድማ ኣብ ከባብታት ዋጃ ኣላማጣ ዘጋጠመ ጎንፂ እዩ። ኣብዚ ጎንፂ ድማ ህይወት ሰብ ጠፊኡን ንብረት 'ውን ዓንዩን እዩ። ምስዚ ተዛሚዱ፡ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ነዚ ብምቅዋም እዩ መጀመርታ መገዲ ዝዓፀዉ" ኢሎም እቶም ኣዛዚ ፖሊስ።
ኮማንደር ሲሳይ ከምዝብልዎ፡ እቲ ተዓፅዩ ዝነበረ መንገዲ ብምርድዳእ ክኽፈት ተገይሩ እኳ እንተነበረ፡ ካብ ቆቦ ናብ ትግራይ ዝኣተዉ ኣሽከርከርቲን ሰራሕተኛታት መንግስቲን ተወቒዖም ብዝብል ምኽንያት ዳግማይ መንገዲ ከምዝተዓፀወ ሓቢሮም።
ድልየት ናይቶም መንገዲ ዝዓፀዉ ኣካላት እንተብርሁ ድማ "ካብ ክልል ሓደ [ትግራይ] ዝመፁ ምልሻታት ኣብቲ ዶብ ኣለዉ። ንሶም ለቒቖም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይእቶ ዝብል እዩ" ኢሎም።
- "ካብ ቆቦ መፂኦም ኣብቲ ኣድማ ዝተሳተፉ ሰባት ሒዝና ኣለና"
- ኣብ ቆቦ ብዝተፈጠረ ዕግርግር ኣብ ሰብን ንብረትን ዕንወት ወሪዱ
- "ምሩቓት 'ምበር ሬሳ ኣይንቕበልን!"
እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ፡ ብማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ብመናእሰይ እዩ ድማ ይብሉ።
ሎሚ መዓልቲ ካብ መቐለ ዝተበገሱ ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ: ዋጃ ሓሊፎም ቅድሚ ቆቦ ምእታዎም ሰለስተ መንኣሰይ መፂኦም መኪና ዓጊቶም ጠጠው ከምዘበልዋ ይገልፁ።
"ተሳፈርቲ ኣውሪዶም ብእግርኹም ናብ ከተማ ቆቦ ኪዱ ካብኡ ናብ ወልድያ መኪና ኣይትስእኑን፡ እንተ መኪና ግን ኣይነሕልፍን ኢሎም መካይን ይመልሱ ውዒሎም" ኢሎም።
ኣብ ቆቦ ምስ በፅሑ ብጣዕሚ ብዙሓት መንኣሰይ መካይን ከይሓልፋ ብጥብቂ ይከታተሉ ውዒሎም ይብሉ እቶም ኣስማቶም ክፅራሕ ዘይደለዩ ተምሃሮ።
ኮማንደር ሲሳይ ድማ እቲ መንገዲ ንተሽከርከርቲ ጥራይ እዩ ዕፁው ኮይኑ ዘሎ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዝበፅሐ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት'ውን የለን ይብሉ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ነባራት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝበዝሑ ብሰላም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ከምዝኣተዉ ዝገለፁ እቶም ተምሃሮ፡ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተመደቡ ሓደሽቲ ተምሃሮ ግን መሊኦም ገና ኣይኣተዉን ዘለዉ እንትብሉ ንቢቢሲ ሓቢሮም።