ጋና፡ ንኣቕረብቲ ኣገልግሎት ሞባይል ኔትወርክ ሃገራ ሚልዮናት ዶላር ቀፂዓ
ኣብ ጋና ዝርከባ ኣርባዕተ ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ሞባይል ኔትወርክ፡ ብድምር ሽውዓተ ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝተቐፅዓ ተገሊፁ።
እተን ትካላት ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ዝተወሰነን፡ እቲ ዘድሊ ደረጃ ኣገልግሎት ከማልኣ ብዘይምኽኣለን'ዩ ተባሂሉ።
ምቁራፅ ዝተደወለ ፃውዒት ስልኪ፣ ፃውዒት ስልኪ ናብቲ ዝተደወሎ ሰብ ብቕልጡፍ ክበፅሕ ዘይምኽኣልን ፅርየት ዘይብሉ ድምፅን ካብቶም ዝቐረቡ ምኽንያታት ቅፅዓት'ዮም።
ሃገራዊ በዓል መዚ ኮሚዩኒኬሽን ጋና ብዘሕለፎ ውሳነ ዝተቐፅዓ ኣቕረብቲ ሞባይል ኔትወርክ፡ ቮዳፎን፣ ኤም ቲ ኤን፣ ግሎ ን ኣይርቴልን ዝተበሃላ እየን።
- ብዝተሰንዐ ሞባይል ንዘይምትላል......!
- ናይጀርያ፡ ኤም ቲ ኤን ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ግብሪ ክኸፍል ሓቲታ
- ሞባይል 'ዳታ' ቀልጢፉ እናተወደኣኩም'ዶ ትፅገሙ?
ጆይ ኦንላይን ዝተበሃለ መርበብ ሓበሬታ እታ ሃገር ከም ዝገለፆ፡ ኤይርቴል/ቲጎ እቲ ዝዓበየ ቅፅዓት ገንዘብ (2.4 ሚልዮን ዶላር) ክትኸፍል ተወሲንዋ ኣሎ።
ዓማዊል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡ እቲ ዝተወሰነ መቕፃዕቲ፡ እተን ትካላት ዝሓሸ ኣገልግሎት ንከቕርባ ከም ዝገብረን ዘለዎም እምነት ገሊፆም።
በቲ ድኹም ኣገልግሎት ብዝበለፀ ዝተሃሰያ ከባብታት ገጠራት ጋና ኮይነን፡ ዝሓሸ ኔትወርክ ንምርካብ ክሳብ ናብ ኣእዋም ምድያብን ብኪሎ ሜትራት ክጓዓዙን ይግደዱ።