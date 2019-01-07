ኢትዮ - ኤርትራ፡ ፅንብል ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ ብስእሊ

  • 7 ጃንዩወሪ 2019

ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕርቀ ሰላም'ኳ እንተወረደ፡ ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ ግና ዕጹው ኰይኑ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ መዓልቲ ብዕሊ ተኸፊቱ።

  • ፕረዚንት ኢሳይያስ አፈወርቅን ዶክተር ደብረጽዮንን ገብረሚካኤልን ንበይኖም እናዕለሉ PM office ETH

    ፕረዚንት ኢሳይያስ አፈወርቅን (የማን) ዶክተር ደብረጽዮንን ገብረሚካኤልን (ፀጋም) ንበይኖም እናዕለሉ

  • ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል (ጸጋም)፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ (ማእኸል) ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ (የማን) PM Office ETH

    ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል (ጸጋም)፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ (ማእኸል) ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ (የማን) መስመር ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ ብወግዒ እንትኸፍቱ

  • ፕረዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ እቲ ዝተቖረፀ ሪቫን ንዶክተር ደብረፅዮን እንትህቡዎም PM Office ETH

    ፕረዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ እቲ ዝተቖረፀ ሪቫን ንዶክተር ደብረፅዮን እንትህቡዎም

  • ኣብ ስነ-ስረዓት ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ ዝተሳተፈ ህዝቢ PM Office ETH

    ኣብ ስነ-ስረዓት ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ ዝተሳተፈ ህዝቢ

  • ኢታማዡር ሹም ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነን (ጸጋም) ምስ ኤርትራዊ ብ/ጀ ተኽለ ክፍላይ (ተኽለ መንንጁስ) PM Office ETH

    ኢታማዡር ሹም ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነን (ጸጋም) ምስ ኤርትራዊ ብ/ጀ ተኽለ ክፍላይ (ተኽለ መንንጁስ)

  • ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን (የማን) ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን PM office ETH

    ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን (የማን) ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ሰላምታ እንትለዋወጡ

  • ፅምብል ህዝቢ ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ Tesfu Nigus

    ህዝቢ ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ እንትፅምብል

  • አባላት ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ Tesfu Nigus

    አባላት ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ

  • ካብ ኤርትራ ወገን ናብ ሰቲት ሑመራ ኣትየን እቲ ፅምብል ዘኽብራ ደቂ ኣንስትዮ Teshome Hadush

    ኤርትራውያን ናብ ሰቲት ሑመራ እንትኣትዉ

  • ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል (ማእከል) ምስ ዶክተር ኣብይ ኣሕምድ ኢድንኢድ ተጨባቢጦም፡ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው (የማን) EPRDF Official/fb

    ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል (ማእከል) ምስ ዶክተር ኣብይ ኣሕምድ ኢድንኢድ ተጨባቢጦም፡ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው (የማን)

  • ኤርትራን ትግራይን (ኢትዮጵያ) ዘራኽብ መስመር ሩባ ተከዘ Tesfu Niguse

    ኤርትራን ትግራይን (ኢትዮጵያ) ዘራኽብ መስመር ሩባ ተከዘ

  • ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ፡ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው እቲ ዶብ ከይኸፍቱን ካብ ሩባ ተከዘ ናብ ትግራይ ገፅ ከይሳገሩን ዝተቓወሙ ሰልፈኛታት Tesfu Niguse

    ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ፡ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው እቲ ዶብ ከይኸፍቱን ካብ ሩባ ተከዘ ናብ ትግራይ ገፅ ከይሳገሩን ዝተቓወሙ ሰልፈኛታት

ተወሳኺ ዛንታ