ኢትዮ - ኤርትራ፡ ፅንብል ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ ብስእሊ
ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕርቀ ሰላም'ኳ እንተወረደ፡ ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ ግና ዕጹው ኰይኑ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ መዓልቲ ብዕሊ ተኸፊቱ።
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PM office ETH
ፕረዚንት ኢሳይያስ አፈወርቅን (የማን) ዶክተር ደብረጽዮንን ገብረሚካኤልን (ፀጋም) ንበይኖም እናዕለሉ
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ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል (ጸጋም)፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ (ማእኸል) ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ (የማን) መስመር ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ ብወግዒ እንትኸፍቱ
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ፕረዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ እቲ ዝተቖረፀ ሪቫን ንዶክተር ደብረፅዮን እንትህቡዎም
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PM Office ETH
ኣብ ስነ-ስረዓት ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ ዝተሳተፈ ህዝቢ
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ኢታማዡር ሹም ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነን (ጸጋም) ምስ ኤርትራዊ ብ/ጀ ተኽለ ክፍላይ (ተኽለ መንንጁስ)
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ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን (የማን) ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ሰላምታ እንትለዋወጡ
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Tesfu Nigus
ህዝቢ ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ እንትፅምብል
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Tesfu Nigus
አባላት ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ሰቲት ሑመራ
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Teshome Hadush
ኤርትራውያን ናብ ሰቲት ሑመራ እንትኣትዉ
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EPRDF Official/fb
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል (ማእከል) ምስ ዶክተር ኣብይ ኣሕምድ ኢድንኢድ ተጨባቢጦም፡ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው (የማን)
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Tesfu Niguse
ኤርትራን ትግራይን (ኢትዮጵያ) ዘራኽብ መስመር ሩባ ተከዘ
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Tesfu Niguse
ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ፡ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው እቲ ዶብ ከይኸፍቱን ካብ ሩባ ተከዘ ናብ ትግራይ ገፅ ከይሳገሩን ዝተቓወሙ ሰልፈኛታት
ፅንብል ምኽፋት ዶብ ኦምሓጀር-ሰቲት ሑመራ
- 7 ጃንዩወሪ 2019
ኣከባብራ በዓል መስቀል ኣብ ከተማታት ትግራይ
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ኣስመራ፡ ዘመናዊት ከተማ ኣፍሪቃ
- 19 ጁላይ 2018