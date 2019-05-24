ኤርትራ፡ 'ናይ ሕጂን ናይ ቀረባን ቀዳምነት ነቲ ሓድሽ መዋእል ጥጡሕ ባይታ ምውሓስ'ዩ'
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝተኸበረ መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዘስመዖ ናይ እንኳዕ ኣብጽሓኩም መደረ፡ ንለውጢ ታህዋኽ ከምዘየድሊ ኣሚቱ።
'ዘለናዮ እዋንን ኩነታትን፡ ገና ምጅማር ሓድሽ መዋእል ብምኻኑ፡ ብባህሪኡ፡ ናይ ባህታን ሃረርታን ስምዒታዊ እዋን'ዩ። ባህታን ሃረርታን ግን፡ ንብድሆታት ናይቲ ሓድሽ መዋእል ከደብዝዝ ኣይግባእን' ድሕሪ ምባል፡ "ቅድሚ ሰፋሕቲ ናይ ሓዋሩ ዘላቒ መደባት ምስኣልን ምህዋኽን፡ ነቲ ህሉው ወድዓዊ ኩነታት ብዕምቆት ንምፍላጥን ንምግምጋምን ሰፊሕ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ድሕነታውን ዳህሳስ ይሓትት" ክብል ህዝቢ ዓቕሊ ክግበር ጸዊዑ።
ንሱ ነቲ መደረ ዘስምዐ ኣብቲ ኣብ ርእሰከተማ ኣስመራ ብሃገር ደረጃ ዝተፈጸመ ጽምብል መዓልቲ ናጽነት'ዩ።
መበል 28 መዓልቲ ናጽነት ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈልየ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ደገ ዝነብር ተመቓቑሉ'ዩ ዘሕልፋ ዘሎ። ብወገን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃራት ብዘለዉ ኤምባሲታት ዝተወደበ ዝኽሪ ክካየድ ቀንዩ'ሎ።
ብወገን ተቓወምቲ መንግስቲ ድማ፡ እቲ ኣብተን ዝሓለፋ ኣዋርሕ ክጎሳጎስ ዝጸንሐ ናይ "ይኣክል" ውፍሪታት ዝደረኾ ሰፊሕ ጥርናፈ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዋንሺንግተን ዲሲ (ኣመሪካ)ን ለንደን፡ ዓዲ እንግሊዝን (ቀዳም ኣብ ከተማ ለንደን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ) ካልኦት ሃገራትን ይካየድ ኣሎ።
ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ኩነተ-ኲናት ዘኽተመ ስምምዕ ሰላም ፈሪመን'የን። ነዚ ስዒቡ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብታ ሃገር ሰፋሕቲ ፖለቲካዊ ለውጢታት ከምጽእ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መንግስታትን ክጠልቡ ጸኒሖም።
ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ ምሁራት፣ መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮን ገዳይም ተጋደልትን ኤርትራውያን'ውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ፖለቲካውን ቑጠባውን ለውጢ ክገበር ይሓቱ ኣለው።
ይኹን 'ምበር ፕረዚደንት ኢሳይያስ "ሕጂን ናይ ቀረባን ቀዳምነት ዕማም ከኣ ነቲ ሓድሽ መዋእል ጥጡሕ ባይታን ሃዋሁን'ውን ምውሓስ'ዩ ዝብል መማእዘኒ ካብ ውህሉል ክብርታትና ዝመንጨወ ልቦና'ዩ" ብምባል ፓለቲካዊ ጽገናታት ምትእትታው ቀዳምነት መንግስቱ ከም ዘይከውን ኣተንቢሁ።
ኣቶ ኢሳይያስ፡ ንዓመታት ጠጠው ዝበለ ቅዋም ከይተግበረ ንነዊሕ ዓመታት ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ፕረዚደንት ኮይኑ፡ ብርክት ዝበሉ ጉጅለታት ተሓለቅቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኑ ኢለን ይኸስኦ።
ሃገራዊ ምርጫ ን28 ዓመታት ኣብታ ሃገር ኣይተኻየደን። እቲ እቲ ፕረዚደንት፡ "ኣብ ግብሪ ከይወዓለ ዝሞተ ሰነድ'ዩ" ዝበሎ ናይ 1997 ቅዋም ከይትገበር ብምእጋድን ንመሰጋገሪ እዋን ዝቖመ ሃገራዊ ባይቶ እታ ሃገር ብምፍራስን ብዘይ ገደብ ስልጣን ይመርሕ ኣሎ።