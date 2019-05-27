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ኣብ መዝገብ ክብረ-ወሰን ዝሰፈረ ህጻን
27 ሜይ 2019
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እዚ ሊንክ ቅዳሕ
https://www.bbc.com/tigrinya/48422091
ብዛዕባ እዚ ሓበራዊ ምግባር ተወሳኺ ኣንብብ
ናይ ሓበራዊ መግበሪ ፓነል ዕጸው
ኣብ መዝገብ ክብረ-ወሰን ዝሰፈረ ህጻን
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ኣብ መዝገብ ክብረ-ወሰን ዝሰፈረ ህጻን
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ባህላዊ ዕደና ሳፋየር ትግራይ
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