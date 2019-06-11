ስደተኛታት ኣብ ሊብያ፡ 'ሬሳታትና ኣብ ፍርጅ ኣለዉ'
ብፍላይ እቶም ኣልጀበር ዚንታን ኣብ ዝተባህለ መዳጎነ ዘለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ ዋሕዲ ቐረብን ሕክምናዊ ክንክን ዘይምርካቦም ይሞቱን ብሕማም ይሳቐዩ ከም ዘለዉ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳጎኒታት ሊብያ ኣብ ትሕቲ ሕማቕ ኩነታት ተታሒዞም ከም ዝጸንሑ ቢቢሲ ከቃልሖ ጸኒሑ'ሎ።
ኣብቲ መዳጎኒ፡ 571 ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ገሊጾም።
"ብሰንኪ ስእነት ሕክምና፡ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ ኣዋርሕ 22 ሰባት ሞይቶሙና፡ ነፍሲ ወከፎም ብሕማም ቲቢ [ዓባይ ሰዓል]ን 'ቸስት ኢንፈክሽንን' ዝሞቱ" ክብል ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ካብ መንጎ'ቶም ዝሞቱ ብዘይካ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት፡ እቶም ዝተረፉ 21 ኤርትራውያን ከም ዝኾኑ እቶም ስደተኛታት ይዛረቡ።
"ብዘይካ እዚኦም፡ ሕክምና ዘይረኸቡ ልዕሊ 132 ሕሙማን ዓባይ ሰዓል ኣለዉና" ኢሎም እቶም ስደተኛታት።
- ኣብ ሊብያ ተጨውዮም ዝጸንሑ 12 ስደተኛታት ተቐቲሎም
- ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሊብያ ክግዕዙ ጸውዒት ቀሪቡ
- 'ብዝተፈላለዩ ነጋዶ ሰለስተ ግዜ ብባርነት ተሸይጠ'
"ሬሳታትና ስለ ምንታይ ዘይቅበሩ፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፍርጅ ኣለዉ ምስ በልናዮ ነቲ ሙዲር [ኣመሓዳሪ' መዳጎኒ] ንኤምባሲ ኤርትራ ምፍራም ኣብዩና ምስበለና፡ ባዕለይ ደዊለሉ፡ ስለ ምንታይ ዘይትቕበልዎም፡ ኤርትራውያን ዜጋታት ከለዉ ኢለዮ፡ ኣብ እዝነይ ዓጽዩኒ" ይብል።
ንኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያን ምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይተዓወተን።
"እዞም ሰባት እዚኦም መን'ዩ ዝሕተተሎም? ኣብ ፍርጅ'ዮም ዘለዉ፡ ስነስርዓት ቀብሪ ኣይረኸቡን"።
"ልዕሊ ሚእቲ ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ኣለዉና፡ ስለምንታይ ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር ነዖኦምከ ዘይወሰዶም" ክብል ተዛሪቡ።
ትካል ስተደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ቀዳምነት ዝህቦም ንትሕቲ ዕድመን ደቂ-ኣንስትዮን ዝርከብዎም ተነቀፍቲ ዝብሎም ምኳኖምን ኣብ ተቐበልቲ ሃገራት ዝምርኮስ ከም ዝኾነ'ውን ክጠቅስ ጸኒሑ'ዩ።
"ኣብ ቃርያን ሸውዓተ ወርሒ ጌርና፡ ካብ ናብ ሻርዕ ኣልመጣር 4 ወርሒ ጸኒሕና፡ ድሕሪኡ ድማ ኣብዚ ዳርጋ 9 ወርሒ ጌርና ኣለና" ክብል ዮናስ ገብረመስቀል ካብ መዳጎኒ ናብ መዳጎኒ ክሰጋገር ከም ዝጸንሐ ሓቢሩ።
ኣብ ሻርዕ ልመጣር ዝነበረ ኩነታት ኣሰቃቒ ከም ዝነበረን፡ እቶም ሓለውቲ ይሃርምዎም፡ የሰራጥይዎምን ንብረቶም ይዘምትዎእምን ከም ዝነበሩ ብምስክሕካሕ ይዝክሮ።
27 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብቲ መዳጎኒ ከም ዘግዓዙወን'ውን እቶም ስደተኛታት ገሊጾም።