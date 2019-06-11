ኤርትራ፡ ጸለውቲ ኣፍሪቃውያን ናብ ፕረዚደነት ኢሳይያስ ክፉት ደብዳበ ጽሒፎም
ኣብ ኣፍሪቓ ዘለው፡ ጋዜጣኛታት፣ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ደረስትን ዝርከብዎም 103 ኣፈሪቃውያን፡ ሃገረ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ዲፕሎማስኣዊ ዝምድናታት ብኹሉ ደላዪ ጽቡቕ ዝንኣድ ምኻኑ ሓቢሮም።
ነዚ ናብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝጸሓፉዎ ክፉት ደብዳበ፡ ኤርትራውያን ዝሓሸ ናብራ ንኽእልሹ ሰፍ ዘይብል ሓደጋታት ይሓልፉ ኣለው ይብል።
ብዙሓት ጋዜጤኛታትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተኣሲሮም ስለ ዘለዉ፡ ከም ዜጋታት ኣፍሪቓ፡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም ዘየወላውል ምሕዝነት ተደሪኾም ነዚ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፍዎ የብርሁ።
እዞም ተሸላሚ ኖቤል ናይጀርያዊ ፕሮፌሰር ዎሌ ሾኒካ፣ ግብጻዊት ደራሲትን ጋዜጤኛን ሞና ኢልታህዋይ፣ ኬንያዊ ተሓላቂ ዴሞክራሲ ቦኒፌስ ሙዋንጊ ዝርከብዎም 103 ፍሉጣትን ጸለውትን ኣፍሪቃውያን እዮም።
ሃገራቶም'ውን ብተመሳሳሊ ሽግራት ከም ዝሓለፋ ዝሓበሩ ኾይኖም፤ ንሓባራዊ ጸጋም ብመንፈስ ናይ ፓን ኣፍሪቃን ኣብ ምፍታሕ ለበዎኦም ናብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ልኢኾም።
እዞም ናብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ክፉት ደብዳበ ዝለኣኹ ጸለውቲ ሰባት፡ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝሓፈ 20 ዓመታት ኣገዳሲ ለውጥታት ኣብ ምግባር ምጽንሐን ብምሕባር፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበዝሑ ኣፍሪቃውያን ካብ ጭቆና ነጻ ኮይኖም ኣብ ናጽነት'ዮም ዝነብሩ ዘለዉ፡ ሃገራት'ውን ኣብ ወፍርን ቱሪዝምን ብዝገበረኦ ወፍሪ ምምሕያሽ ይገብራ ኣለዋ ይበሉ።
ዜጋታተን'ውን ኣብ ሓሳብካ ምግላጽ፣ ብነጽነት ናይ ምንቅስቃስ፣ ኣብ ግዝኣተ ሕጊ፣ ናጻ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ከምኡ'ውን ብዙሕነት ሰልፍታት ብዘለዎ ኣገባብ ይመሓደሩ ከም ዘለዉ ብምሕባር፡ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ክተርኢ ብዘይምኽኣላ ግን፡ ከም ሃገር እታ ንኹሉ ዓይነት ለውጥታት ዝተዓጽወት ኮይና ትቕጽል ኣላ ይብል።
እዞም ጸለውቲ ኣፍሪቃውያን፡ ናይቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዘለዉ ጋዜጤኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግቡእ መዓልቦ ተገይርሉ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ግቡእ ቦታኣ ንኽትሕዝ ክሰርሑ ዕድል ክፍጠረሎም ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ተላብዮም።
ከምኡ'ውን ዝሓሸ ናብራ ንምምስራት ካብ ሃገሮም ወጺኦም ግዳይ ዝኾኑ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስደቶም ኣብቒዑ እዚ ጽልግልግ ዝብል ዘሎ ምስሊ ኤርትራ በርሃው ክብል ተማሕጺኖም።
ኣብ መወዳእታ ወክልቶም ናብ ኤርትራ ኣትዮም ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ መንግስቲ፣ ህዝቢ፣ ምስ ጋዜጤኛታትን ምስቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጤኛታትን ክራከቡ ክፍቐደሎም ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ሓቲቶም።