ኣሌክሳንደር ኢሳቕ 'ንሽልማት ብሉጽ መንእሰይ 2018' ተሓጽዩ

  • 18 ጁን 2019
ኣሌክሳንደር ኢሳቕ Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ንሃገራዊት ጋንታ ስዊድን እናተጻወተ

ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሪያል ሶሲዳድ ዝተጸንበረ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ብጣልያናዊት ብቱቶ ስፓርት ንትሕቲ 21 ዓመት ኣብ ዝወሃብ ሽልማት ወርቃዊ መንእሰይ 2018 ምስ ካልኦት 100 መንእሰያት ተጻወትቲ ተሓጽዩ።

ምስ አሌክሳንደር ኢሳቕ ተጻዋታይ ቸልሲ ኢታህ ኣምፖዱ፡ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንገል ጎመዝ፡ ተጻዋታይ ርያል ማድሪድ ብራሂም ድያዝ፡ ናይ ሊቨርፑል ሪሃም ብረውስተር፡ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ፊል ፎድነንን ካልኦትን ይርከብዎም።

ቱቶ ሰፖርት፡ ከም ብዓል ሊዮነል ሙሲ፡ ዋይን ሩኒ፡ ኣንቶኒ ማርሻል፡ ፖል ፖግባን ካልኦት ትሕቲ 21 ዓመት ኣብ ዝነበሩሉ ዝተሸለምሉ ጸላዊ ዓመታዊ ሽልማት'ዩ።

ንሃገራዊት ጋንታ ስዊድን መተካእታ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ክኾና እምንቶ ዝተነበረሉ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ፡ 21 መስከረም 1999 ዝተወለደ ኮይኑ 1.9 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ግልቡት ኣጥቐዓይ'ዩ።

ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ንሃገራዊት ጋንታ ስዊድን ኣብ ናይ ትሕቲ 17 ትሕቲ 19 ከምኡ'ውን ትሕቲ 21፡ ኣብ ዝገበሮ 38 ጸወታ፡ ንሃገራዊት ጋንታ ስዊድን 10 ሸቶታት ኣበርኪትሉ ኣሎ።

ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ስዊድን ኣብ 12 ጥሪ 2017 ዘመዝገባ ሽቶ ኣብ መበል 17 ዓመቱን 113 መዓለትን ዕድሚኡ ዘመዝገባ ኮይና፡ ኣብታ ሃገር ን105 ዓመት ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብምስባር፡ ንሃገራዊት ጋንታ ስዊድን ዝነኣሰ ሾቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ክላበስ ክኢሉ እዩ።

ካብ ቦርስያ ዶርትሙንድ፡ ናብ ዊለም ቱ ብልቃሕ ተሰጋጊሩ ምስታ ጋንታ ኣብ ዝገበሮ ጸወታ ናይ ሸቶ ምምዝጋብ ክእለቱ ክብ ብምባል ኣብ 16 ጸወታታት 13 ሸቶታት ከመዝግብ ዝኸኣለ ኣሌክሳደረርእ ኢሳቕ፡ ብቕዓቱ ንዓበይቲ ጋንታታት ክስሕብ ብምኽኣሉ፡ ኣብ ላሊጋ ኣብዚ ሎሚ ዓመት 50 ነጥቢ ብምውህላል 9 ደረጃ ሒዛ ዝዛዘመት ጋንታ ረያል ሶዲዳድ ኣብ ሑቕፋኣ ከትትዎ ክኢኣ'ላ፡ ምስታ ጋንታ ከኣ ካብ 1 ሓመለ ጅሚሩ ስሩዕ ጸወታ ክጅምር እዩ።

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ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ 2005 ሽልማት ቱቶ ትሕቲ 21 ዓመት ዝተሸለመ ልዮነል ሜሲ

ቱቶ ስፖርት ካብ 2003 ጅሚራ ዓመት ዓመት ንዝበለጸ መንእሰይ ሽልማት ክትዕድል ምጽንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ

ኣብ 2003 ንተጻዋታይ ኣያክስ ኣምስተርዳም ዝነበረ ራፋየል ቫን ደር ቫርት

ኣብ 2004 ንተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ዋይን ሩኒ

ኣብ 2005 ንተጻዋታይ ባርሲሎና ልዮነል ሜሲ

ኣብ 2006 ንተጻዋታይ ኣርሴናል ዝነበረ ሰስ ፋብሪጋስ

ኣብ 2007 ንተጻዋታይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝነበረ ሰርጅዮ ኣጌሮ

ኣብ 2008 ንተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ኣንደርሰን

ኣብ 2009 ንተጻዋታይ ሚላን ዝነበረ ኣሌክሳንደር ፓቶ

ኣብ 2010 ንተጻዋታይ ኢንተር ሚላንን ማንአስተር ሲትን ዝነበረ ማርዮ ባላቶሊ

ኣብ 2011 ንተጻዋታይ ቦርስያ ዶርትሙንድ ዝነበረ ማርዮ ጎመዝ

ኣብ 2012 ተጻዋታይ ዝነበረ ማላጋ ዝነበረ ኢስኮ

ኣብ 2013 ንተጻዋታይ ጁቬንቱስ ዝነበረ ፖል ፖግባ

ኣብ 2014 ንተጻዋታይ ሊቨርፑል ሪሃም ስተርሊንግ

ኣብ 2015 ንተጻዋታይ ሞናኮን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝነበረ ኣንቶንዮ ማርሻል

ኣብ 2016 ንተጻዋታይ በነፊካን ባየር ሙኒኽን ዝነበረ ረናቶ ሳንቸስ

ኣብ 2017 ንተጻዋታይ ሞናኮን ፓሪስ ሰይንት ጀርማይን ዝነበረ ክይልያን ማፐ ነዚ ሽልማት ዝዓተሩ ፈለውቲ ተጻወትቲ'ዮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት