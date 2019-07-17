"ንሕና ጽባሕ፡ ክልል ሲዳማ ከም ንእውጅ እየ ዝፈልጥ"
ንሲዳማ ክልል ኣብ ምግባር ዝነጥፊ ዘሎ ምንቅስቓስ ጀቶ፡ እቲ ትማሊ ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተውሃበ መግለጺ ከም ዘይቅበሎን ምስቲ ሕገ መንግስቲ ዝጻረር ምዃኑን ንቢቢሲ ኣፍሊጡ።
ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ እቲ ሕቶ ዝበጽሖ 12 ሕዳር 2011 ከምዝኾነ ብምጥቃስ ሃደ ዓመት ክሳብ ዝመልኦ፡ ኣብ መጻኢ ዘለዉ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ህዝበ ውሳነ ንምክያድ ዘድልዩ ምስንዳኣት ክገብር ከምዝኾነ እዩ ውሳነኡ ኣፍሊጡ።
ኣዋሃሃዲትን አመራርሓን ምንቅስቓሰ ጄቶ ዝኾነት ራሄል ኢሳይያስ ግን እዚ ትማሊ ብቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝቐረበ እማመን ውሳነን ንሳን እቲ ንሳ ተወሃህዶ ምንቕስቓስን ከም ዘይቕበልዎ እያ ተዛሪባ። እቲ ሕቶ ንቦርድ ምርጫ ዝቐረበሉ ዕለት'ውን ከም'ቲ እቲ ቦርድ ዝብሎ ከምዘይኮነ ሓቢራ።
"መግለጺ ቦርድ ምርጫ፡ ምስ ናትና ሕቶን ሕገ መንግስቲ ዝእዝዞን ዝጻረር'ዩ" እትብል ራሄል ምኽንያታ ድማ ከምዚ ክትብል ተረድእ።
"ቅድሚ ሕዚ ናይቲ ዞባ ቤት ምኽሪ ብምሉእ ድምጺ እዩ ኣብ ሓምለ 11 ናብ ቦርድ ምርጫ ኣሕሊፍዎ። ንሕና ከምቲ ኣብቲ መግልጺ ቦርድ ምርጫ ዝተሓበረ ኣብ ሕዳር ዘይኮንናስ ኣብ ሓምለ ኢና ሕቶን ኣቕሪብና። ስለዚ ጽባሕ ሓደ ዓመት ይመልኣና ኣሎ። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ሰፊሩ ከም ዘሎ ከኣ፡ ቤት ምኽሪ ዞባ ድሕሪ ምጽሓፉ ኣብ ሓደ ዓመት ሕቶና መልሲ ክረክብ ነይርዎ። ስለዚ እዚ ምርጫ ቦርድ ኢልዎ ዘሎ ምስቲ ሕገ መንግስትና ዝደንገጎ ዝጻርርን ኣገባብ ዘይብሉን እዩ።"
እታ ኣመራርሕ ምንቅስቓስ ጄቶ፤ ራሄል ከምእትብሎ፡ ካብ ጽባሕ ሓምለ 11 ጀሚሩ ክልል ካብ ምዃን ዝእግዶም ዋላ ሓንቲ የለን። "ከነሕልፎ ንደሊ መዓልቲ የብልናን፡ እቲ መዓልቲ ንጽባሕ እዩ። ስለዚ ንሕና ጽባሕ ክልል ሲዳማ ከምንእውጅ እየ ዝፈልጥ፡ ካብዚ ሓሊፉ 'ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ተጸበዩ' ዝብል ሓሳብ ኣይንቕበሎን ኢና፡ ንሶም እዮም ሕጊ ዘየኽበሩ እምበር ንሕና ሕጊ ተኸቲልና ንኸይድ ስለ ዘለና ነባኽኖ ግዜ የብልናን" ክትብል ወሲኻ ኣብሪሃ።
ሕቶ ክልልነት ሲዳማ ንዝሓለፈ ዓመት ውዕውዕ አዘራረቢ ኸይኑ ዝጸንሐ እንትኸውን፡ ካብ ፌደራል መንግስቲ ግልጺ ምላሽ ከይረኸበ እዩ ጸኒሑ።
ኣባል ግንባር ኢህወዴግ ዝኾነ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ (ደኢህዴን) እውን እንተኾነ፤ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ አኼብኡ፡ ጉዳይ ሲዳማ ብዝምልከት ዝዘተየ እንትኸውን፡ እኹል መጽናዕቲ ገይሩ ነቲ ሕቶ ግቡእ ምላሽ ንምሃብ እዩ ኣብ ውሳንኡ ኣፍሊጡ።
እዚ ከምዚ እናሃለየ እዩ፡ ቦርድ ምርጫ ትማሊ ዓርሱ ኣብ ዳግም ውዳበን ምውቓርን ከምዘሎ ሓቢሩ፡ እቲ ህዝበ ውሳነ ኣብ መጻኢ ወርሒ ሕዳር ከካይድ ምዃኑ ዝሓበረ።